Частный детский сад откроют в Басманном районе Москвы

Москва, 7 ноября. Детский сад появится в Басманном районе Москвы, сообщили в столичном департаменте городского имущества.

Дошкольное учреждение откроет победитель торгов по льготной программе «Объект образования за рубль». Здание в два этажа площадью почти 1000 квадратных метров находится на Гольновской улице.

В пресс-службе департамента отметили, что объект выставлялся на торги повторно со скидкой 30%. По словам главы ведомства Максима Гамана, с победителем аукциона заключат договор аренды на 49 лет.

Ежегодная арендная плата для компании-победителя составит 7 млн рублей. После реализации условий льготной программы арендатор будет платить 1 рубль за квадратный метр в год, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы в рамках программы обновления жилого фонда построят детские сады и школы.