Выставка военной техники под открытым небом проходит на Красной площади

Москва, 7 ноября. Выставка военной техники проходит на Красной площади в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Утром 7 ноября в Москве состоялся торжественный парад, приуроченный к 78-й годовщине шествия на Красной площади.
В мероприятии приняли участие около четырех тысяч военных. На параде была представлена военная техника, в том числе танк Т-34, «Катюши», фронтовые самоходки.
По Красной площаде прошлись кадеты СК России и пронесли знамя Эстафеты добрых дел. Эта патриотическая акция была приурочена к годовщине великой Победы.
Выставка военной техники будет работать до 17.00. Москвичи и гости столицы смогут сфотографироваться рядом с экспонатами.
Легендарный парад 7 ноября 1941 года прошел в условиях оборонительных боев. Войска фашистской Германии стояли всего в нескольких десятках километров от Москвы.
Парад стал неожиданностью для немцев, он помог поднять боевой дух советских солдат. Часть войск после парада направилась прямо на фронт.
Армии СССР удалось выстоять в тяжелых боях с фашистами и разгромить противника. 9 мая 1945 года фашистская Германия пала.