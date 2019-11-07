Выставка военной техники под открытым небом проходит на Красной площади

Москва, 7 ноября. Выставка военной техники проходит на Красной площади в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Утром 7 ноября в Москве состоялся торжественный парад, приуроченный к 78-й годовщине шествия на Красной площади.

В мероприятии приняли участие около четырех тысяч военных. На параде была представлена военная техника, в том числе танк Т-34, «Катюши», фронтовые самоходки.

По Красной площаде прошлись кадеты СК России и пронесли знамя Эстафеты добрых дел. Эта патриотическая акция была приурочена к годовщине великой Победы.

Выставка военной техники будет работать до 17.00. Москвичи и гости столицы смогут сфотографироваться рядом с экспонатами.

Легендарный парад 7 ноября 1941 года прошел в условиях оборонительных боев. Войска фашистской Германии стояли всего в нескольких десятках километров от Москвы.

Парад стал неожиданностью для немцев, он помог поднять боевой дух советских солдат. Часть войск после парада направилась прямо на фронт.

Армии СССР удалось выстоять в тяжелых боях с фашистами и разгромить противника. 9 мая 1945 года фашистская Германия пала.