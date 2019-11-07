Cтроительство дублера Щелковского шоссе поддержали в Подмосковье

Москва, 7 ноября. Жители Московской области поддержали строительство дублера Щелковского шоссе. Об этом стало известно на общественных слушаниях в Балашихе, Звездном Городке и Щелкове.

Проблема пробок на дорогах очень остро стоит в Подмосковье. Большинство опрошенных считают, что Щелковское шоссе перегружено, необходимо построить альтернативный путь.

Жители Балашихи предложили построить трассу на восемь полос, такое устройство дороги бы полностью ликвдировало пробки. Член общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков подчеркнул, что после ввода в эксплуатацию дублера в электричках будет свободнее. Автомобилисты пересядут на личный транспорт.

На общественных слушаниях пришли к выводу, что трасса должна соединить Звездный Городок с Чкаловским, передает «360». При этом в Балашихе обеспокоены, что трасса будет проходить у парка «Лосиный остров».

Экологи пояснили, что дорога находится у кромки парка, где не водятся животные. Все предложения жителей области представят в итоговом докладе, который рассмотрит губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до Внуково к 2023 году.