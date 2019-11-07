Кадеты СК РФ прошлись по Красной площади в годовщину парада 7 ноября

Москва, 7 ноября. Учащиеся Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского приняли участие в марше на Красной площади, об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Торжественный парад, приуроченный к 78-й годовщине марша 7 ноября 1941 года, состоялся в Москве. В мероприятии приняли участие около четырех тысяч военных.

На параде была представлена военная техника, в том числе легендарный танк Т-34, «Катюши», фронтовые самоходки. Кадеты СК России пронесли по Красной площади знамя Эстафеты добрых дел — акции, посвященной 75-летию великой Победы.

В состав парадного расчета вошли победители Всероссийской олимпиады школьников, обладатели золотых значков ГТО. После марша на Красной площади кадетам вручили памятные медали.

7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 24-й годовщине революции. Военное руководство СССР считало, что это поднимет боевой дух советским солдатам и напугает немецких захватчиков, которые находились в нескольких десятках километров от Москвы.

Советским защитникам удалось выстоять против немецкой армии, а 9 мая 1945 года фашистская Германия пала. В 2005 году 7 ноября объявили днем воинской славы России.