Первых пациентов приняли в новом корпусе онкобольницы №1 в Москве

Москва, 7 ноября. Новый комплекс онкологической больницы №1 открылся на Загородном шоссе в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
В новом корпусе работают 140 специалистов, они уже принимают посетителей. Как подчеркнул главный врач онкобольницы №1 Всеволод Галкин, лечение больных организовали на европейском уровне.
Ожидается, что в новом центре в течение года могут делать около шести тысяч операций. В операционных появилась уникальная система мониторинга, которая проверяет бактериологическую чистоту воздуха.
В палатах на три человека установлена система видеонаблюдения, отмечает РИАМО.
Ранее сообщалось, что на Карамышевской набережной появится вертолетная площадка для санитарной авиации.