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Первых пациентов приняли в новом корпусе онкобольницы №1 в Москве

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Первых пациентов приняли в новом корпусе онкобольницы №1 в Москве

Москва, 7 ноября. Новый комплекс онкологической больницы №1 открылся на Загородном шоссе в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. 

В новом корпусе работают 140 специалистов, они уже принимают посетителей. Как подчеркнул главный врач онкобольницы №1 Всеволод Галкин, лечение больных организовали на европейском уровне.

Ожидается, что в новом центре в течение года могут делать около шести тысяч операций. В операционных появилась уникальная система мониторинга, которая проверяет бактериологическую чистоту воздуха.

В палатах на три человека установлена система видеонаблюдения, отмечает РИАМО.

Ранее сообщалось, что на Карамышевской набережной появится вертолетная площадка для санитарной авиации.

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