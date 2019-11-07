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Вертолетная площадка для санавиации появится на левом берегу Москвы-реки

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Вертолетная площадка для санавиации появится на левом берегу Москвы-реки

Москва, 7 ноября. На Карамышевской набережной отремонтируют причалы «Верхние Мневники» и «Домостроительный комбинат», сообщили в Москомархитектуры.

Возле Карамышевского моста построят 200-метровый велопешеходный тоннель и вертолетную площадку. Сюда могут приземляться санитарные вертолеты и доставлять пациентов в больницу имени Ворохобова.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, благоустройство набережной касается всей прибрежной полосы. Строители укрепят речные склоны, чтобы предотвратить оползни и разрушение берега, пишет РИАМО.

Кузнецов добавил, что столичные власти хотят сделать побольше мест для активного отдыха горожан. В этом районе после обновления появится большая территория для прогулок.

Ранее сообщалось, что на сайте проекта «Активный гражданин» началось голосование за лучший отреставрированный памятник архитектуры.

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