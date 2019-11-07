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Буйный клиент откусил следователю кусок щеки за место в московском баре

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Буйный клиент откусил следователю кусок щеки за место в московском баре

Москва, 7 ноября. Следователь-криминалист во время конфликта с посетителем бара в Москве лишился части щеки.

Инцидент произошел в караоке-баре на улице 1905 года. Работник юстиции отдыхал в заведении, когда к нему подошел мужчина и заявил, что тот занял его место.

Следователь ответил, что место было свободно. Но собеседник утверждал, что отлучался совсем ненадолго и предложил правоохранителю уйти.

Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина откусил работнику СК кусочек щеки. По данным telegram-канала Baza, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Агрессору грозит до восьми лет лишения свободы, отмечает «Ридус».

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина напал на дворника после замечания о выгуле собаки. Москвич откусил дворнику кусочек уха и сильно избил.

В июле в Благовещенске суд приговорил к трем годам мужчину, который в драке откусил противнику кусочек носа.

Еще один неприятный инцидент произошел в Петербурге, когда уроженец Улан-Удэ рассердился на свою девушку и откусил ей ухо.

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