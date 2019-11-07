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Москвичам предложили оценить трамваи нового поколения

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Москвичам предложили оценить трамваи нового поколения

Москва, 7 ноября. На сайте проекта «Активный гражданин» запустили голосование о качестве поездок на новых трамваях «Витязь-Москва», об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В российской столице курсируют более 300 трамваев «Витязь». Они вмещают до 260 человек и оснащены системами климат-контроля, спутниковой навигации.

Безопасность пассажиров обеспечивают камеры наблюдения. Как отмечает РИАМО, горожанам предложили ответить на вопрос о том, пользовались ли они новыми трамваями, а также оценить качество перевозки.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы было приостановлено движение трамваев из-за ремонта путей.

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