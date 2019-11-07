Акция «Птица синица» пройдет в московских парках

Москва, 7 ноября. Экологическая акция «Птица синица» стартует 11 ноября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В природных парках на территории Москвы, образовательных и социальных учреждениях пройдут занятия по орнитологии. Москвичи узнают, как правильно кормить птиц и как делать заготовки на зиму для пернатых.

В декабре планируется провести несколько тематических квестов. Акция приурочена к Дню Зиновия Синичника — епископа Эгейского, жившего в Каппадокии (Турция). Считается, что в этот день птицы прилетают ближе к людским жилищам и надеются найти там корм.

Ранее сообщалось, что с 14 ноября в Московском планетарии начнутся курсы по астрономии для взрослых.