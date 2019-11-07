Марш в честь годовщины парада 7 ноября проходит в Москве

Москва, 7 ноября. Торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного парада 7 ноября, стартовал на Красной площади в Москве.

В праздничных мероприятиях принимают участие около четырех тысяч человек. Среди них почетный караул ВС России, военный оркестр столичного гарнизона, кавалеристы, воспитанники суворовского училища, военнослужащие Минобороны РФ.

По Красной площади проедут порядка 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны. Военные пригласили почти семь тысяч гостей, в том числе ветеранов войны, боевых действий и правоохранителей.

За парадом следят несколько участников исторического марша 7 ноября 1941 года. Военные чествуют ветеранов, пишет издание «Вечерняя Москва».

До 17.00 на Красной площади будет работать музей под открытым небом. Москвичи и гости российской столицы могут сфотографироваться в фотозонах и рядом с техникой.

Любителям документального кино предложат посмотреть военные хроники, передает МИР24.

Напомним, что 7 ноября 1941 года на Красной площади в разгар Великой Отечественной войны состоялся крупный парад. Руководство немецко-фашистких войск планировало захватить столицу России в начале ноября.

Линия фронта проходила всего в десятке километров от Москвы. Торжественный марш в самом сердце России поднял боевой дух советской армии.

Защитникам Отечества удалость выстоять в битвах против немецких захватчиков. 9 мая 1945 года СССР объявил об окончательной победе над фашистской Германией.

В 2005 году 7 ноября объявили днем воинской славы страны.