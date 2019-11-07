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Марш в честь годовщины парада 7 ноября проходит в Москве

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Марш в честь годовщины парада 7 ноября проходит в Москве

Москва, 7 ноября. Торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного парада 7 ноября, стартовал на Красной площади в Москве.

В праздничных мероприятиях принимают участие около четырех тысяч человек. Среди них почетный караул ВС России, военный оркестр столичного гарнизона, кавалеристы, воспитанники суворовского училища, военнослужащие Минобороны РФ.

Марш в честь годовщины парада 7 ноября проходит в Москве

По Красной площади проедут порядка 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны. Военные пригласили почти семь тысяч гостей, в том числе ветеранов войны, боевых действий и правоохранителей.

Марш в честь годовщины парада 7 ноября проходит в Москве

За парадом следят несколько участников исторического марша 7 ноября 1941 года. Военные чествуют ветеранов, пишет издание «Вечерняя Москва».

Марш в честь годовщины парада 7 ноября проходит в Москве

До 17.00 на Красной площади будет работать музей под открытым небом. Москвичи и гости российской столицы могут сфотографироваться в фотозонах и рядом с техникой.

Любителям документального кино предложат посмотреть военные хроники, передает МИР24.

Напомним, что 7 ноября 1941 года на Красной площади в разгар Великой Отечественной войны состоялся крупный парад. Руководство немецко-фашистких войск планировало захватить столицу России в начале ноября.

Линия фронта проходила всего в десятке километров от Москвы. Торжественный марш в самом сердце России поднял боевой дух советской армии.

Защитникам Отечества удалость выстоять в битвах против немецких захватчиков. 9 мая 1945 года СССР объявил об окончательной победе над фашистской Германией.

В 2005 году 7 ноября объявили днем воинской славы страны.

 

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