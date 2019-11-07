Курсы астрономии начнутся в середине ноября в Московском планетарии

Москва, 7 ноября. Набор на курсы «Популярная астрономия для начинающих» для взрослых стартовал в Московском планетарии, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Курс состоит из семи теоретических и практических занятий, на которых слушатели научатся находить созвездия, планеты. Астрономы познакомят москвичей с основными методами исследований космоса.

Лекторы объяснят, как правильно выбрать телескоп. Участники курса смогут наблюдать за Луной, планетами Солнечной системы и звездами.

Занятия будут проходить три раза в неделю по вечерам. Первая группа приступит к занятиям с 14 ноября, а вторая — с 15 ноября, пишет РИАМО.

Московский планетарий является одним из самых посещаемых музеев столицы. В прошлом году основную экспозицию посмотрели более миллиона человек.

Ранее сообщалось, что московских школьников пригласили на семинары по физике и написанию текстов.