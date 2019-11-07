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Более 16 тысяч москвичек прошли бесплатное обследование груди

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Более 16 тысяч москвичек прошли бесплатное обследование груди

Москва, 7 ноября. Более 16 тысяч женщин прошли обследование груди, из них 7 тысяч человек направили на лечение и дополнительные анализы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Акцию провели в 79 медучреждениях городского департамента здравоохранения. Исследования проходили с 12 октября по 3 ноября, пишет «Вечерняя Москва».

По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, рак груди можно победить, если он выявлен на ранних стадиях. В этом году в профилактической программе приняли участие 16 тысяч женщин, что на шесть тысяч больше показателей прошлого года.

Как отмечает РИАМО, женщины проходили бесплатное обследование при наличии паспорта и полиса медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что столичные поликлиники пригласили горожан на семинары и лекции, посвященные правильному уходу за детьми.

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