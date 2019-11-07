Тарифный калькулятор МЦД появился на сайте московского метрополитена

Москва, 7 ноября. Тарифный калькулятор появился на сайте метро Москвы, с его помощью можно рассчитать стоимость поездки на поездах Московского центрального диаметра (МЦД), сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Москвичи могут сравнить цену за проезд по железнодорожным направлениям и стоимость на МЦД. Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, с помощью сайта можно посмотреть стоимость проезда по конкретному маршруту.

Столичные власти планируют запустить МЦД-1 и МЦД-2 с 21 ноября, пишет РИАМО. Жители Московской области, которые каждый день едут на работу в столицу, смогут сэкономить на транспорте.

К примеру, жители Подольска в течение года сэкономят более 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября остановки наземного транспорта возле МЦД переименовали.