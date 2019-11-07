Победителей соревнований по роллер-спорту «Старты мечты» наградили в Москве

Москва, 7 ноября. Всероссийские соревнования по роллер-спорту для детей с инвалидностью «Старты мечты» состоялись в Москве, сообщили в пресс-службе Фонда президентских грантов.

Дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, с генетическими и аутоиммунными синдромами, а также слепоглухие соревновались в четырех категориях. В этом году в соревнованиях приняли участие почти сто детей из 35 городов России.

Ребята приехали в Москву из разных уголков страны — от Камчатки до Сибири. Самой маленькой участницей соревнований стала трехлетняя Алиса Денисова из Магнитогорска.

«Алиса впервые участвовала в соревнованиях. Она не расстроилась, что не выиграла. И родители, и я, были рады, что, пусть неспешно, она ехала сама, ее не везли. На занятиях она обычно за полчаса уже устает, но сегодня каталась, хлопала и не хотела уходить», — рассказала тренер Александра Ащаулова.

Соревнования прошли в Москве с 5 по 6 ноября в развлекательном центре Ролл Холл. Проект для особенных детей поддержал Фонд президентских грантов.