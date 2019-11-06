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Около 200 тысяч москвичей привились в мобильных пунктах у станций метро и МЦК

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Около 200 тысяч москвичей привились в мобильных пунктах у станций метро и МЦК

Москва, 6 ноября. Почти 200 тысяч жителей столицы сделали прививку от гриппа в рамках ежегодной акции по мобильной вакцинации граждан. Об этом говорится на официальном сайте мэры Москвы.

Чаще всего москвичи делали прививки в мобильных пунктах, расположенных на станциях столичного метрополитена, МЦК и железнодорожных станциях. Кроме того, привиться можно было в центрах госуслуг «Мои документы» и в павильонах «Здоровая Москва».

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун отметил, что главная защита от гриппа — прививка.

«В прошлом году не было зафиксировано ни одного случая заболевания среди тех, кто сделал прививку», — цитирует Хрипуна «Вечерняя Москва».

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