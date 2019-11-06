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Москвичей предупредили об аномальном потеплении на выходные

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Москвичей предупредили об аномальном потеплении на выходные

Москва, 6 января. Аномальное потепление вновь ожидается в Москве на этих выходных. Об этом в среду заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу очередное изменение циркуляции, все это будет на фоне высокого давления, потому даже существенных осадков не ожидается», — пояснил он ТАСС.

По словам синоптика, температура воздуха в первый выходной день будет колебаться в пределах плюс 5-7 градусов по Цельсию, а в воскресенье и понедельник воздух прогреется до плюс 6-11 градусов. При этом в столице в эти дни ожидается переменчивая облачность. Специалист подчеркнул, что указанные им значения выше климатической нормы на 6-7 градусов. Как сообщает Утро.ру, в четверг в Москве ожидается плюс 5-7 градусов.   

Напомним, что 5 ноября синоптики зафиксировали климатический рекорд. В этот день столбик термометра в Москве достиг отметки в плюс 10,6 градусов, что является самым высоким показателем на 5 ноября за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 1922 году. В тот день воздух в столице прогрелся до 10,3 градуса тепла.

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Источник: ТАСС
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