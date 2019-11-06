Москва, 6 ноября. Тринадцатый международный общественно-культурный форум «Живая традиция» начал работу в Москве во вторник. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В Москве стартовал общественно-культурный форум «Живая традиция». 5 ноября в Доме народного творчества им. В.Д. Поленова состоялась пресс-конференция, которую провела литератор и журналист Лидия Сычева. Мероприятие открыли исполнительница Варвара Котова и ансамбль старинной музыки «Узорика».

«Уверен, что мероприятие пройдет в творческой атмосфере, а деятельность его участников будет содействовать дальнейшему сохранению и популяризации нематериального культурного наследия России», — было сказано в словах из приветствия, которое направил в адрес форума министр культуры РФ Владимир Мединский.

Как уточнили организаторы, мероприятие инициировал Российский фольклорный союз, это общероссийская общественная организация, созданная 30 лет назад. Кульминацией форума станет гала-концерт участников 10 ноября 2019 года. Он пройдет в большом зале дома культуры Московского института стали и сплавов, выступят лучшие коллективы со всей России.

Ранее сообщалось, что международный общественно-культурный форум «Живая традиция», посвященный Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери, пройдет в Москве с 5 по 10 ноября.

Как отметили организаторы форума, «Живая традиция» — визитная карточка не только Российского фольклорного союза, но и всей корневой культуры РФ. Отмечается, что за годы проведения форума участие в мероприятии приняли фольклорные коллективы и специалисты по традиционной культуре почти из всех регионов страны. В 2019 году в форуме примут участие детские фольклорные коллективы, в том числе победители конкурса «Наследники традиций», который с 2016 года проходит в Артеке при участии Российского фольклорного союза. Мероприятия форума пройдут в центре дизайна Аrtplay, Центральном Доме журналистов, в Большом зале ДК Московского института стали и сплавов и на других площадках.