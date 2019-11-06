Москва, 6 ноября. Район Выхино-Жулебино, где за девять месяцев в дорожно-транспортных происшествиях погибли восемь человек, признан самым аварийно опасным районом Москвы. Об этом говорится на сайте столичного управления Госавтоинспекции.

Был назван район с самым большим количеством ДТП в Москве. В тройку самых опасных с точки зрения аварий районов попали представители юго-востока Москвы: Выхино-Жулебино, Люблино и Марьино. В Выхино-Жулебино за девять месяцев года было зарегистрировано 120 дорожных аварий, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этих ДТП погибли восемь и получили ранения 144 человека, что больше показателей предыдущего года на 33,3% и 16,1% соответственно.

Ранее сообщалось, что количество аварий со смертельным исходом в России за последний год сократилось — такие данные приводит ГИБДД. Так, в 2018 году снизилось число аварий с участием пешеходов, детей и молодых водителей, а общая смертность на дорогах РФ упала на 4,6%.

В ГИБДД отметили, что в минувшем году не удалось добиться серьезного изменения в ситуации с нетрезвыми водителями. Количество аварий с участием незначительно выросло, а число погибших в таких ДТП по сравнению с 2017 годом упало лишь на два человека, пишет RT. В целом, за 2018 год произошло 16,5 тысяч тяжких ДТП с участием пьяных водителей, в которых погибли 4625 человек.

«Также упало число погибших и раненых в ДТП детей. <…> За год число жертв сократилось примерно на 7%, но число пострадавших при этом выросло на 2%», — говорится в тексте доклада ГИБДД.

Ведомство обнародовало статистику за январь, показывающее заметное сокращение количества тяжких ДТП. По сравнению с январем 2017 года на 15% сократилось число погибших на дорогах.