Фура с зерном перевернулась на МКАД, ФАН публикует видео

Москва, 6 ноября. Фура, перевозившая зерно, перевернулась на 29 километре МКАД. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места ДТП.

Со слов очевидца происшествия, фура попыталась обогнать две «Газели», которые ехали на сцепке, однако маневр не удался. В результате проезжая часть оказалась усыпана зерном. На данный момент движение на участке, где произошла авария, затруднено, на месте работают спецслужбы. Уточняется, что в ДТП никто не погиб.

Ранее сообщалось о массовой аварии, которая произошла на юго-западе Москвы. Здесь столкнулись три легковых автомобиля, в результате пострадал подросток.