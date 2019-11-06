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Фура с зерном перевернулась на МКАД, ФАН публикует видео

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Фура с зерном перевернулась на МКАД, ФАН публикует видео

Москва, 6 ноября. Фура, перевозившая зерно, перевернулась на 29 километре МКАД. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места ДТП.

Со слов очевидца происшествия, фура попыталась обогнать две «Газели», которые ехали на сцепке, однако маневр не удался. В результате проезжая часть оказалась усыпана зерном. На данный момент движение на участке, где произошла авария, затруднено, на месте работают спецслужбы. Уточняется, что в ДТП никто не погиб.

Ранее сообщалось о массовой аварии, которая произошла на юго-западе Москвы. Здесь столкнулись три легковых автомобиля, в результате пострадал подросток.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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