Экологи поддержали строительство дублера Щелковского шоссе

Москва, 5 ноября. Никакого «экстраординарного экологического взрыва» в связи со строительством дублера Щелковского шоссе не произойдет, считают экологи. Природу можно сберечь, а вдоль дороги установить специальные экраны и высадить в несколько рядов шумогазопылезащитные растения.

Ранее экоактивисты выступили против строительства дублера Щелковского шоссе. По их словам, новая дорога ухудшит экологию и навредит животным. Специалисты объяснили, что это не так: необходимый для прокладки дороги участок парка расположен у самой кромки шоссе, и животных там нет, так как круглосуточный шум авто их отпугивает.

«Мы считаем, что никакого экстраординарного экологического взрыва не произойдет по той простой причине, что Щелковскому шоссе больше 20 лет и все страшные последствия для экологии уже произошли», — сказала директор АНО «Центр экологических экспертиз» Наталья Сотнева в комментарии телеканалу «360».

По ее словам, снизить влияние выхлопных газов на природу можно с помощью установки специальных экранов вдоль дублера шоссе. Также можно высадить в несколько рядов шумогазопылезащитные растения.

Глава управления государственного экологического надзора Росприроднадзора Наталья Соколова добавила, что на спорной территории нет кормовых баз лосей и других зверей. Сотнева, в свою очередь, отметила, что там также нет экодуков или подземных тоннелей для прохода животных.

По словам эколога, в случае, если в местах потенциального прохода возведут специальные сооружения с защитными экранами, пологими пандусами и высадкой лесных насаждений, животным станет лучше. Она добавила, что за 20 лет существования Щелковского шоссе лоси не ходили и не ходят на другую сторону дороги.