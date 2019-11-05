Опубликовано видео пожара у Северянинского моста в Москве

Москва, 5 ноября. Пожар произошел около Северянинского моста в Москве. По словам очевидцев, горели строительные бытовки, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео, которое было снято из окна проезжающего мимо автомобиля по Ярославскому шоссе. По словам очевидца, инцидент произошел около Северянинского моста.

Предположительно, огонь охватил строительные бытовки. Пожар произошел рядом с АЗС.

Ранее стало известно, что женщина и двое детей погибли в Башкирии при пожаре в частном доме. Также стало известно о трех пострадавших при возгорании, они были госпитализированы.