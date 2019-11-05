Исторический температурный рекорд установлен в Москве

Москва, 5 ноября. Исторический температурный рекорд был зафиксирован 5 ноября в Москве. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Во вторник днем воздух в российской столице прогрелся до плюс 10,6 градусов по Цельсию, что является самой высокой температурой на 5 ноября за всю историю метеонаблюдений. По словам Макаровой, предыдущий рекорд был установлен в 1922 году

«По состоянию на 12:00, температура достигла показателя 10,6 градусов, а рекорд у нас 10,3. То есть он уже побит», — сообщила она.

Предыдущий рекорд был установлен в 1922 году. В тот день столбик термометра достиг показателя 10,3 градуса тепла, передает ТАСС.

О том, что в Москве может установиться аномально теплая погода, на днях сообщили синоптики. Потепление началось еще 4 ноября, когда Россия отмечала День народного единства. Однако уже в среду в столице придут дожди и холод. Ранее сообщалось, что спасатели предупредили горожан об усилении ветра до 17 метров в секунду.