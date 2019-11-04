«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 6 ноября

Москва, 4 ноября. В столичном регионе продлили до 6 ноября «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение действует до 11.00 6 ноября. «Желтый» уровень погодной опасности объявили почти во всех областях Центрального федерального округа кроме Липецкой, Костромской и Воронежской областей.

Ветер усилится до 15-17 метров в секунду. Синоптики ожидают, что начало ноября будет аномально теплым. 5 ноября столбики термометров поднимутся до 14 градусов тепла, что соответствует сентябрьским значениям.