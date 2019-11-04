Аномально теплую погоду пообещали москвичам в начале ноября

Москва, 4 ноября. Начало ноября в столичном регионе будет аномально теплым, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

5 ноября воздух прогреется до 14 градусов тепла, это рекордный показатель. Эти значения соответствуют показателям сентября.

Синоптик добавил, что 7 и 8 ноября ожидается 11-13 градусов тепла. Затем в Москве похолодает до 5 градусов тепла, 9 ноября столбики термометров вновь опустятся до ноля, пишет ТАСС.

Ранее Вильфанд рассказал, что в этом году зима будет короткой, а весна наступит раньше обычного.