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Более 10 медучреждений построят в Новой Москве до 2022 года

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Более 10 медучреждений построят в Новой Москве до 2022 года

Москва, 4 ноября. Двенадцать медицинских учреждений построят в Новой Москве до 2022 года, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.

Власти хотят повысить доступность медицинских услуг в Троицком и Новомосковском административных округах. Как рассказал глава департамента Владимир Жидкин, в новых поликлиниках будут работать доктора по основным специльностям.

Новые учреждения укомплектуют современных оборудованием и мебелью. Чиновник напомнил, что в ТиНАО работает несколько вертолетных площадок санавиации. Эвакуация пострадавших будет осуществлять в круглосуточном режиме, пишет РИАМО.

Столичные медики пригласили горожан на семинары по уходу за детьми. Лекции состоятся с 5 по 9 ноября в разных поликлиниках страны.

Ранее сообщалось, что с открытием первых Московских центральных диаметров (МЦД) повысится доступность 26 медицинских учреждений.

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