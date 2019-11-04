Самолет из Германии совершил экстренную посадку в «Шереметьево»

Москва, 4 ноября. Летевший из Германии самолет, экстренно сел в столичном аэропорту «Шереметьево» из-за неисправности датчика.

Самолет Boeing-737 выполнял рейс из Франкфурта в Москву, пишет РИА Новости. Пролетая над российской столицей, командир воздушного судна заметил срабатывание датчика неисправности гидравлической системы.

Пилот принял решение о посадке в «Шереметьево», на борту лайнера находились 154 человека, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет Nordavia совершил экстренную посадку в Красноярске из-за звонка с угрозой о взрыве.