Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Самолет из Германии совершил экстренную посадку в «Шереметьево»

81
0 Оставить комментарий

Самолет из Германии совершил экстренную посадку в «Шереметьево»

Москва, 4 ноября. Летевший из Германии самолет, экстренно сел в столичном аэропорту «Шереметьево» из-за неисправности датчика.

Самолет Boeing-737 выполнял рейс из Франкфурта в Москву, пишет РИА Новости. Пролетая над российской столицей, командир воздушного судна заметил срабатывание датчика неисправности гидравлической системы.

Пилот принял решение о посадке в «Шереметьево», на борту лайнера находились 154 человека, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет Nordavia совершил экстренную посадку в Красноярске из-за звонка с угрозой о взрыве.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров