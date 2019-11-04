Московских школьников пригласили на семинары по физике и копирайтингу

Москва, 4 ноября. Столичных школьников пригласили на образовательные семинары 9 ноября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Школьников научат решать задачи по физике, выставлять правильный свет в студии и писать интересные тексты. Участников проекта «Субботы московского школьника» ждут в Московском педагогическом университете.

Ребятам расскажут о том, что такое скетчноутинг и скрайбинг, а в Институте космических исследований РАН они смогут увидеть настоящие космические аппараты.

В ветеринарной академии имени Скрябина школьникам покажут, как работают таксидермисты. Кандидат биологических наук Елена Маркова объяснит, как специалисты создают экспонаты животных для музеев.

Ранее сообщалось, что для школьников провели занятия по компьютерной анимации. Они также приняли участие в игре «Что? Где? Когда?» по истории и правоведению.