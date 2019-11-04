Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Московских школьников пригласили на семинары по физике и копирайтингу

42
0 Оставить комментарий

Московских школьников пригласили на семинары по физике и копирайтингу

Москва, 4 ноября. Столичных школьников пригласили на образовательные семинары 9 ноября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Школьников научат решать задачи по физике, выставлять правильный свет в студии и писать интересные тексты. Участников проекта «Субботы московского школьника» ждут в Московском педагогическом университете.

Ребятам расскажут о том, что такое скетчноутинг и скрайбинг, а в Институте космических исследований РАН они смогут увидеть настоящие космические аппараты.

В ветеринарной академии имени Скрябина школьникам покажут, как работают таксидермисты. Кандидат биологических наук Елена Маркова объяснит, как специалисты создают экспонаты животных для музеев.

Ранее сообщалось, что для школьников провели занятия по компьютерной анимации. Они также приняли участие в игре «Что? Где? Когда?» по истории и правоведению.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров