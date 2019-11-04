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Врачи пригласили москвичей на семинары о правильном уходе за детьми

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Врачи пригласили москвичей на семинары о правильном уходе за детьми

Москва, 5 ноября. Жителей российской столицы пригласили на лекции и семинары о здоровье, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В филиале № 2 детской поликлиники № 86 в Западном Дегунине расскажут о режиме для дошкольников. Врач-педиатр также ответит на вопросы родителей.

Еще одна полезная лекция пройдет в Котловке в детской поликлинике № 69. Родителям расскажут, как правильно одевать ребенка на прогулку в холодное время года.

Лекции о профилактике ОРВИ и здоровье зубов пройдут в разных районах столицы с 5 по 9 ноября. 

В конце октября горожан приглашали на лекции о профилактике сезонных заболеваний.

Во Всемирный день борьбы с псориазом москвичам рассказали о профилактике кожных заболеваний.

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