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Семь городов Подмосковья вошли в десятку лучших по качеству жизни

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Семь городов Подмосковья вошли в десятку лучших по качеству жизни

Москва, 4 ноября. Семь подмосковных городов вошли в десятку лучших по качеству жизни. Рейтинг был составлен Минстроем России.

Качество городской среды оценили в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина и национального проекта «Жилье и городская среда». Рейтинг будет учитываться при расчете субсидий регионам из федерального бюджета.

Лидером рейтинга стала Москва, за ней идет Реутов. В десятку лучших городов также вошли Видное, Красногорск, Одинцово, Истра, Мытищи, Долгопрудный, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». С полным списком можно ознакомиться здесь.

Эксперты считают, что в 2024 год число населенных пунктов с неблагоприятной городской средой сократится в два раза. 

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил лучших работников сферы науки, искусства, промышленного сектора.

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