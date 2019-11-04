Семь городов Подмосковья вошли в десятку лучших по качеству жизни

Москва, 4 ноября. Семь подмосковных городов вошли в десятку лучших по качеству жизни. Рейтинг был составлен Минстроем России.

Качество городской среды оценили в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина и национального проекта «Жилье и городская среда». Рейтинг будет учитываться при расчете субсидий регионам из федерального бюджета.

Лидером рейтинга стала Москва, за ней идет Реутов. В десятку лучших городов также вошли Видное, Красногорск, Одинцово, Истра, Мытищи, Долгопрудный, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». С полным списком можно ознакомиться здесь.

Эксперты считают, что в 2024 год число населенных пунктов с неблагоприятной городской средой сократится в два раза.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил лучших работников сферы науки, искусства, промышленного сектора.