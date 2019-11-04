Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Москва, 4 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы и Днем народного единства. Поздравительная телеграмма появилась на официальной странице мэра «ВКонтакте».
Собянин отметил, что сила русского народа и его самоотверженность не единожды проявлялась в критические моменты.
«Любовь и уважение к России — залог нашей силы и непобедимости», — сказал градоначальник, его цитирует РИАМО.
День народного единства отмечается 4 ноября. Праздник посвящен событиям 1612 года, когда Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский возглавили народное ополчение и выгнали из Москвы польских интервентов.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства.
К поздравлениям присоединился губернатор Оренбургской области Денис Паслер и полпред президента в ПФО Игорь Комаров.