Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

965
0 Оставить комментарий

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Москва, 4 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы и Днем народного единства. Поздравительная телеграмма появилась на официальной странице мэра «ВКонтакте».

Собянин отметил, что сила русского народа и его самоотверженность не единожды проявлялась в критические моменты. 

«Любовь и уважение к России — залог нашей силы и непобедимости», — сказал градоначальник, его цитирует РИАМО.

День народного единства отмечается 4 ноября. Праздник посвящен событиям 1612 года, когда Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский возглавили народное ополчение и выгнали из Москвы польских интервентов.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства.

К поздравлениям присоединился губернатор Оренбургской области Денис Паслер и полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров