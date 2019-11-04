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Неизвестный угрожал взорвать торговый центр в Москве, вымогая 10 биткоинов

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Неизвестный угрожал взорвать торговый центр в Москве, вымогая 10 биткоинов

Москва, 4 ноября. Злоумышленник вымогал у владельцев столичного ТЦ «Калейдоскоп» 10 биткоинов, угрожая взорвать центр с помощью дронов.

Неизвестный отправил на электронную почту компании «Сафмар» письмо с угрозой взрыва. Он пообещал, что к торговому центру полетят дроны «с килограммом взрывчатки», если ему не заплатят.

Руководство компании заявило об угрозах в полицию, правоохранители проводят проверку, пишет АГН «Москва».

Ранее неизвестный «заминировал» самолет в аэропорту Екатеринбурга. Эвакуация пассажиров не проводилась.

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