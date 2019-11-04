Москва представит десятки проектов на туристической выставке в Лондоне

Москва, 4 ноября. Москва станет участницей международной туристической выставки World Travel Market в Лондоне, сообщили в столичном комитете по туризму.

Глава комитета Екатерина Проничева рассказала, что для выставки был подготовлен специальный стенд. Главный тренд этого сезона — туризм впечатлений и возможностей.

На стенде представят более 30 проектов, в том числе гостиницы, достопримечательности, музеи, транспорт, туристические операторы. Гостям выставки предложат увидеть Москву с помощью технологий виртуальной реальности, пишет «Вечерняя Москва».

Москва традиционно занимает лучшие позиции в различных рейтингах. Ранее российскую столицу включили в пятерку самых освещенных городов мира.

Москва также вошла в десятку популярных и недорогих столиц мира.