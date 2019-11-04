Автомобилисты Подольска сэкономят более 70 тысяч рублей при открытии МЦД

Москва, 4 ноября. Запуск двух Московских центральных диаметров (МЦД) позволит жителям Подольска экономить время и средства на поездки, сообщил глава дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Жители подмосковного Подольска, которые ежедневно едут в Москву на работу, с помощью МЦД смогут сэкономить 96 минут и более 170 рублей в день. За год экономия составит 77 тысяч рублей и 290 часов.

Благодаря центральным диаметрам транспортная инфраструктура станет на 12% свободнее, пишет «Вечерняя Москва». Запуск МЦД улучшит транспортную доступность почти 30 медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, что с 1 января остановки наземного транспорта возле МЦД переименуют.