Воробьев наградил жителей Подмосковья в День народного единства

Москва, 4 ноября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства, сообщила пресс-служба правительства региона.

Воробьев вручил знаки отличия жителям Подмосковья за высокие результаты в спорте, науке, образовании, промышленности и в других сферах.

«Мы вручаем заслуженные награды тем, кто каждый день работает на результат, чтобы жить в нашей стране, в Подмосковье становилось лучше и комфортнее», – отметил губернатор, его цитирует РИАМО.

Глава Подмосковья напомнил, что в 2019 году регион отмечает 90-летие. И история Московской области напрямую связана с ее жителями, резюмировал Воробьев.

4 ноября по всей России проходят праздничные мероприятия, посвященные событиям 1612 года. Народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского прогнало польских интервентов из Москвы.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днем народного единства. Он отметил, что россияне должны сохранить единство многонациональной страны.