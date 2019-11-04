Москвичам разрешили бесплатную парковку в День народного единства

Москва, 4 ноября. Столичные власти объявили, что в День народного единства парковка в городе будет бесплатной.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, 4 ноября в Москве отмечают государственный праздник. В этот день парковаться можно в любом районе города совершенно бесплатно.

Это также касается парковок с тарифом 380 рублей в час. Плоскостные парковки со шлагбаумом продолжают работать по действующим тарифам, отмечает РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет множество культурных мероприятий на 250 площадках. В столичных парках подготовили масштабную программу, в том числе мастер-классы, игры, концерты.