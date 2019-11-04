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День народного единства с размахом отмечают в Москве

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День народного единства с размахом отмечают в Москве

Москва, 4 ноября. Жители российской столицы с размахом отмечают День народного единства. Для них подготовили большую культурную программу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичей ждут мастер-классы по ремеслам, концерты народной музыки, игры, соревнования. В саду имени Баумана горожан пригласили на мастер-классы по созданию алеутских кулонов и кавказских игрушек.

В парке Горького пройдут тематические квесты, в Измайловской парке состоится концерт группы «Малбик». Музыканты сыграют на ложках, бубнах и трещотках, свирели в парке «Сокольники», пишет РИАМО.

4 ноября в России отмечают День народного единства в память о событиях 1612 года, когда столицу освободили от польских интервентов. Предводителями народного восстания были Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.

Ранее сообщалось, что 4 ноября в Москве будет стоять теплая погода. Воздух прогреется до 11 градусов тепла.

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