Девятиклассникам в Москве предложили записаться на ГИА онлайн

Москва, 4 ноября. Девятиклассники смогут записаться на собеседование по русскому языку на портале госуслуг Москвы, об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Подать заявление на государственную итоговую аттестацию (ГИА) может школьник или его законный представитель (родители, опекуны). Информация об услуге находится в разделе «Образование».

Заявка рассматривается в течение двух недель, позднее в личном кабинете появится сообщение о времени и месте проведения экзамена. Ранее заявление подавалось в письменном виде в школе, где учится девятиклассник, отмечает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что лучшим школьникам и студентам колледжей вручили гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Награда была учреждена для поддержки талантливой молодежи.