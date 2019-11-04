Почти 30 подъездов отремонтировали в многоэтажках на востоке Москвы

Москва, 4 ноября. Почти 30 подъездов отремонтировали в многоквартирных домах с начала года в Восточном административном округе.

Как сообщили в пресс-службе префектуры ВАО, привели в порядок 26 подъездов многоэтажек на улице Главной. Рабочие покрасили стены и потолки, обновили входные группы, заменили светильники и проверили электрические сети, передает АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что в районе Измайлово на востоке Москвы высадили более 600 деревьев и кустарников.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние пять леть ВДНХ сильно изменилась. Рабочие отремонтировали фонтаны, главную арку на входе в парк, уникальные павильоны.