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Более трех тысяч преступлений раскрыли в Москве с помощью видеокамер

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Более трех тысяч преступлений раскрыли в Москве с помощью видеокамер

Москва, 4 ноября. Система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц помогла полиции раскрыть более трех тысяч преступлений, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Правоохранители считают систему очень эффективной. С начала года с ее помощью было раскрыто 3249 преступлений, пишет ТАСС.

Развитие систем идентификации реализуется в рамках программы «Безопасный город». В полиции подчеркнули, что благодаря современной аппаратуре Москва становится более безопасной для жителей и туристов.

В столице работает более трех тысяч интеллектуальных видоекамер. По словам главы МВД России Владимира Колокольцева, функция распознавания лиц появится на 160 тыс. городских видеокамер.

Ранее сообщалось, что Москву включили в топ-40 самых безопасных городов мира.

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