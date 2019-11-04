Гранты мэра Москвы в сфере искусства вручили школьникам и студентам

Москва, 4 ноября. Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства вручили школьникам и студентам столичных колледжей.

В этом году наградили 100 лауреатов в 19 номинациях. Уникальная награда охватывает весь спект творческих возможностей учащихся, пишет издание «Вечерняя Москва».

Победители были награждены в Московском Доме музыки. По данным пресс-службы дирекции образовательных программ в сфере культуры, грантовая поддержка помогает поддержать интерес одаренных детей к искусству.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 ноября в Москве официально открылась всероссийская акция «Ночь искусств». Различные культурные программы подготовили для горожан на 250 площадках.