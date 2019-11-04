Почти 600 деревьев и кустарников высадили осенью на востоке Москвы

Москва, 4 ноября. Порядка 600 деревьев и кустарников высадили в районе Измайлово этой осенью, сообщили в префектуре Восточного административного округа Москвы.

В российской столице продолжают реализовывать программу по озеленению дворов и улиц. В Измайлово новые деревья появились на шести улицах.

Растения высадиди на Парковой, Первомайской улицах и Сиреневом бульваре. Там появилась жимолость, барбарис, рябину, дерен белый и другие растения, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что 4 ноября в столичном регионе будет стоять теплая погода. Синоптики пообещали москвичам потепление 5 ноября.