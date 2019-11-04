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Теплую погоду пообещали москвичам в День народного единства

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Теплую погоду пообещали москвичам в День народного единства

Москва, 4 ноября. Облачная погода установится в московском регионе в День народного единства, сообщают «Метеоновости».

Днем в Москве воздух прогреется до 11 градусов тепла, в Московской области потеплеет до 9-10 градусов тепла. Ветер подует с южной стороны со скоростью до 12 метров в секунду.

Столичный регион оказался с теплом секторе циклона, атмосферное давление низкое, на уровне 741 мм ртутного столба, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что 5 ноября погода может побить температурный рекорд.

4 ноября в российской столице отмечают День народного единства — государственный праздник, который появился в 2005 году.

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