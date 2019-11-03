Массовое ДТП произошло на юго-западе Москвы, есть пострадавшие

Москва, 3 ноября. Массовое ДТП произошло на пересечении улиц Вавилова и 60-летия Октября в Москве, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Днем 3 ноября столкнулись три легковых автомобиля, в результате ДТП пострадал подросток. На место происшествия прибыли экстренные службы, пострадавшего госпитализировали.

Из-за аварии движение в этом районе какое-то время было затруднено. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 ноября в Новой Москве произошла авария, которая унесла жизнь одного человека. Еще трое пострадали.