Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Акция «Ночь искусств» официально стартовала в Москве

39
0 Оставить комментарий

Акция «Ночь искусств» официально стартовала в Москве

Москва, 3 ноября. Ежегодная акция «Ночь искусств» стартовала в театре «Геликон-опера», ее открыл глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Акция проходит под лозунгом «Искусство объединяет», рассказал чиновник. В рамках проекта на разных площадках Москвы откроются уникальные выставки, состоятся встречи с известными писателями и музыкантами, показы кино.

«Вместе Дмитрием Бертманом мы даем символический старт чудесной и полюбившейся всем горожанам акции «Ночь искусств», — сказал Кибовский, его цитирует РИАМО.

В Москве «Ночь искусств» пройдет на 250 площадках, в ней задействовано свыше пяти тысяч человек, которые организовали культурные мероприятия для горожан.

Акция пройдет в разных городах России, в том числе и в Московской области, проект пользуется большой популярностью. В прошлом году «Ночь икусств» собрала в столичном Музее Победы более шести тысяч человек.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров