Акция «Ночь искусств» официально стартовала в Москве

Москва, 3 ноября. Ежегодная акция «Ночь искусств» стартовала в театре «Геликон-опера», ее открыл глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Акция проходит под лозунгом «Искусство объединяет», рассказал чиновник. В рамках проекта на разных площадках Москвы откроются уникальные выставки, состоятся встречи с известными писателями и музыкантами, показы кино.

«Вместе Дмитрием Бертманом мы даем символический старт чудесной и полюбившейся всем горожанам акции «Ночь искусств», — сказал Кибовский, его цитирует РИАМО.

В Москве «Ночь искусств» пройдет на 250 площадках, в ней задействовано свыше пяти тысяч человек, которые организовали культурные мероприятия для горожан.

Акция пройдет в разных городах России, в том числе и в Московской области, проект пользуется большой популярностью. В прошлом году «Ночь икусств» собрала в столичном Музее Победы более шести тысяч человек.