СК РФ добился выплаты миллиарда рублей долгов по зарплате в Москве

Москва, 3 ноября. Почти миллиард рублей долгов по зарплате выплатили в Москве в 2019 году после вмешательства СК РФ. Об этом сообщил замглавы ГСУ СК РФ по Москве Сергей Ярош.

Эффективность работы следователей значительно повысилась. По завершенным уголовным делам выплачено 648 млн рублей. По делам, которые находятся в производстве, выплачено 298 млн рублей долгов по зарплате.

«На стадии процессуальных проверок удалось ликвидировать 100% задолженности или 250,6 миллиона рублей», — сказал Ярош, его цитирует ТАСС.

Однако число расследуемых уголовных дел, связанных с невыплаченной сотрудникам заработной платой, в этом году увеличилось в 1,5 раза.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил криминалистов с годовщиной образования ведомства.

Благодаря экспертам-криминалистам удалось в несколько раз повысить раскрываемость уголовных дел. Это также касается преступлений, которые были совершены десятки лет назад.