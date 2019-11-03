Власти Подмосковья рассказали о предстоящей «Ночи искусств»

Москва, 3 ноября. Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в ночь на 4 ноября, сообщили в пресс-службе Минкультуры Московской области.
Выставки, культурные квесты, конкурсы и кинопоказы состоятся на разных площадках. По словам главы профильного ведомства Елены Харламовой, в акции примут государственные и муниципальные учреждения культуры.
«Посетителям и зрителям предложат то, что они не смогут увидеть днем в обычные дни», — отметила министр, ее слова передает «360».
В Балашихе в краеведческом музее состоится выставка о возрастном изменении тела человека. В Московском губернском театре зрителям покажут спектакли «Морозко» и «Алиса в Стране чудес».
В сетях «Мособлкино» пройдут бесплатные показы документальных фильмов.
В России регулярно проходят масштабные культурные мероприятия. В мае во многих городах страны состоялась акция «Ночь музеев».
При поддержке Минкультуры РФ реализован проект «Сокровища музеев России» — выставка картин известных художников. Более 50 полотен выставлялись в музеях в разных уголках страны.