Москва, 3 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как изменилась ВДНХ за последние годы. Об этом он написал в Twitter.

Градоначальник напомнил, что в начале 2000-х годов территория выставки напоминала свалку. А уникальные павильоны использовались под склады и магазины. Фонтаны долгое время не работали.

Собянин добавил, что восстановление ВДНХ началось пять лет назад. За это время были отремонтированы главная арка у входа, фонтаны «Золотой колос», «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Мэр Москвы пообещал, что в ближайшие годы будут отремонтированы остальные павильоны.

В конце октября на территории ВДНХ появился специальный маршрут для релаксации. Москвичи могут принять солнечные ванны на лежаках, которые находятся у воды.

Для любителей активных видов отдыха организовали воздушную экотропу.

Ранее сообщалось о планах властей Москвы построить на ВДНХ самое большое в Европе колесо обозрения.