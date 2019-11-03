Собянин поздравил Градского с 70-летием

Москва, 3 ноября. Сергей Собянин поздравил народного артиста России Александра Градского с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Известному российскому музыканту в воскресенье исполнилось 70 лет. Градоначальник поблагодарил Градского за большой вклад в развитие искусства страны. Он высоко оценил энергетику и лирику его песен.

«Ваше многогранное творчество снискало вам искреннюю любовь миллионов слушателей разных поколений и музыкальных пристрастий», — сказал Собянин.

Мэр российской столицы добавил, что театр, возглавляемый Градским, обогащает культуру Москвы. Это творческое объединение помогает новым талантам найти дорогу на большую сцену.

Ранее Градского поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что музыкант всегда выбирал свой собственный путь. Песни, которые пел Градский, по-прежнему любимы россиянами.

Среди них композиции «Как молоды мы были» и «Город, которого нет».