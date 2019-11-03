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Собянин пообещал реализовать предложения москвичей по улучшению парков

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Собянин пообещал реализовать предложения москвичей по улучшению парков

Москва, 3 ноября. Столичные власти планируют реализовать почти 350 предложений горожан по улучшению парков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

31 октября завершился краудсорсинг-проект «Мой парк», в ходе которого было получено более двух тысяч предложений по преображению парковых зон. Горожане также приняли участие в дискуссиях.

Собянин поблагодарил активных горожан за участие в проекте. По его словам, москвичи предложили проводить занятия гимнастикой по утрам, организовать ярмарки бесплатных вещей, создать библиотеки в парках.

Ранее сообщалось, что на портале «Активный гражданин» состоится марафон с опросами. Участникам голосования подарят билеты в кино, театры, на выставки и в музеи, а также много других интересных поощрительных призов.

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