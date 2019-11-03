Температура в Москве 5 ноября может побить столетний рекорд

Москва, 3 ноября. Температурный рекорд может быть побит в российской столице на следующей неделе, пишут «Метеовести».

На следующей неделе в Москву придет аномальное потепление. В День народного единства воздух прогреется до 10 градусов тепла.

4 ноября ожидается пасмурная погода с порывистым ветром. Однако уже во вторник синоптики прогнозируют 12 градусов тепла. Такое тепло в последний раз было зафиксировано 97 лет назад.

В среду станет на пару градусов холоднее, в последующие дни в столичном регионе будут дожди, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что спасатели предупредили горожан о усилении ветра до 17 метров в секунду.